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اقتصاد
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:19 م

شعبة الدواجن تناقش الاستعدادات لشهر رمضان

شعبة الدواجن تناقش
دعاء أبو العزم
dostor.org/2550354

عقدت شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الشعبة، لمناقشة عدد من الموضوعات وعلى رأسها وضع سوق الدواجن، وكذلك نسبة النفوق وكيفية مواجهة الأمراض المنتشرة بالمزارع، والتي تؤثر على حجم الإنتاج.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الواجن، خلال الاجتماع، إن ناتج الدواجن ارتفع بنسبة 40 إلى 60% وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار لتسجل ما بين 28 إلى 30 جنيها للكيلو للمستهلكين في الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية هى أسعار استرشادية لجميع التجار.

وأشار إلى أن التربية المنتظمة للدواجن فى شهر رمضان ستوفر 2.2 مليون طائر هو ما يوفر اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان، مشيرا إلى عدم احتياج مصر إلى استيراد الدواجن خلال شهر رمضان.

وأوضح عبد العزيز السيد، أن شعبة الدواجن ستشارك في معارض "أهلا رمضان" لتوفير الدواجن في منافذ المعرض بالقاهرة، لافتا إلى أنه تم الاجتماع مع وزارة التموين للتجهيز للمشاركة في معارض "أهلا رمضان".

وأعلن رئيس الشعبة، أنه تم إجراء مسح على بعض المحافظات للتأكد من خلوها من المرض الذي انتشر في بعض القرى، مضيفا: "ولا بد الخروج إلى الظهير الصحراوي وإنشاء مزراع جديدة" مطالبا المحافظات بإتاحة أراضي لإنشاء المزارع في الظهير الصحراوي، وتبسيط الإجراءات لكن نعاني من البيروقراطية.

وعلى جانب آخر، أعلن أن الشعبة تسعى لإنشاء شعبة لتجار للأطباء البيطريين في غرفة القاهرة التجارية ليتم التنسيق معها فيما يتعلق بالثروة الداجنة في مصر، مشيرا إلى أن المناقشة تجرى حاليا في هذا الأمر.

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