"أمهات المستقبل رسائل وإرشادات".. ندوة بطب المنصورة

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة، بالتعاون مع كلية رياض الأطفال، ندوة تثقيفية بعنوان "أمهات المستقبل رسائل وإرشادات"، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومى عميد كلية الطب، وإشراف الدكتور نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتورة سحر توفيق نسيم عميد كلية رياض الأطفال.



وتهدف الندوة إلى زيادة الوعي الثقافي والصحي للطالبات حول أهمية الزواج وكيفية اختيار الزوج، وأسباب تأخر سن الزواج، وأسس نجاحه، والتوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج؛ لتجنب الأمراض الوراثية والإنجابية، وأسباب التشوهات الجنينية أثناء الحمل وكيفية تجنبها، وأهمية الرضاعة الطبيعية، وكيفيتها.



حاضر بالندوة الدكتورة نسرين صلاح عمر أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة الطبية، والدكتورة هالة البرعي أستاذ ورئيس قسم الطب النفسى بطب المنصورة، والدكتور علي شلتوت أستاذ طب الأطفال، الدكتورة مديحة عبد الله مدرس مساعد طب الأطفال، والدكتورة أمل فؤاد حليم أستاذ علاج الأورام والطب النووى.