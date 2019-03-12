شاب يقتل عمه بـ7 رصاصات لرفضه خطبة ابنته فى الإسكندرية

قتل شاب عمه داخل مسكنه بالإسكندرية؛ بسبب رفض المجني عليه خطبة ابنته للمتهم.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رءوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور على جثة شخص بها 7 طلقات نارية في الرأس والظهر، بشارع الجيش، بمنطقة الدخيلة الجبل، غرب الإسكندرية.



وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة "محمد. أ. م"، في العقد الثالث من العمر، مقيم فى شارع الجيش، بمنطقة الدخيلة الجبل، وبمناظرتها تبين إصابته بـ7 أعيرة نارية منها 3 بالرأس و4 بالظهر.



وأكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهم "محمد. م. م"، ابن شقيق المجني عليه، مقيم بذات العنوان المشار إليه، تعدى عليه بسلاح ناري "طبنجة"، 9 ملى، محدثًا إصابته داخل محل سكنه وفر هاربًا.



وأمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة وكيل مباحث غرب، لضبط مرتكب الواقعة، وأسفرت مجهودات فريق البحث عن ضبط المتهم.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة "طبنجة 9 ملى" وبحوزته 21 طلقة أخرى عيار 9 ملى، وتحرر المحضر رقم 2790 لسنة 2019 إداري الدخيلة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.