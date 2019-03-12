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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:16 م

تخصيص أرباح من مهرجان "عايشة" الرياضى لصالح مستشفى بهية

تخصيص أرباح من مهرجان
حسين الجندي
dostor.org/2550351

خصصت إدارة مهرجان "عايشة" الرياضى، جزءًا من أرباحها لصالح مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى، وتعد هذه الخطوة إيمانًا من إدارة المهرجان، لدورها الخيرى في دعم وعلاج مرضى السرطان.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان منتصف أبريل المقبل، والذي يجمع أكثر من 1000 سيدة مصرية، إلى جانب أكثر من 30 مدربًا رياضيًا؛ لدعم السياحة المصرية ومحاربة السمنة.

ويتناول المهرجان أهمية الرياضة بصفة عامة، والرقص بصفة خاصة، والذي يُعد من أهم أنواع الرياضة لإنقاص الوزن مثل "الرقص الشرقى، الزومبا، والأيروبكس".

والجدير بالذكر أن "عايشة" هو المهرجان الرياضي الأول من نوعه في مصر، ويشهد تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والفنية، من بينهم الفنانة دينا راعية الرقص الشرقي، صفاء جلال، ميسرة، ومن تنظيم عائشة بابكر.

تخصيص أرباح من مهرجان "عايشة" الرياضى لصالح مستشفى بهية
تخصيص أرباح من مهرجان "عايشة" الرياضى لصالح مستشفى بهية
تخصيص أرباح من مهرجان "عايشة" الرياضى لصالح مستشفى بهية
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