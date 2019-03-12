منية محلة دمنة يصل لنهائي دوري مراكز الشباب بالدقهلية

حقق فريق مركز شباب منية محلة دمنة التابع لإدارة شباب المنصورة بالدقهلية، فوزا صعبا على مركز شباب قولنجيل الفائز بلقب دوري مراكز الشباب النسختين الماضيين، بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بمركز شباب مدينة السنبلاوين.



فيما يأتى ذلك ضمن مباريات دوري مراكز الشباب النسخة السادسة موسم 2018- 2019 بالدقهلية، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، ورمضان شوربنة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورياض جمال الدين وكيل المديرية للشباب، وتنفيذ الإدارة العامة للشباب بإشراف حامد العزب والأخصائيين بالإدارة.



ومن ناحيته، أكد أحمد أبو الشيخ، مدير المركز الإعلامى لمديرية الشباب والرياضة، أنه بهذه النتيجة وصل فريقا مركز شباب شاوة ومركز شباب منية محلة دمنة للمباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الإثنين القادم، باستاد المنصورة الرياضي.



وأضاف أنه ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الخميس القادم بمركز شباب مدينة أجا بين فريقي مركز شباب منشأة البدوي وقولنجيل.