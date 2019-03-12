رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاءًا مع طلاب كلية الطب

هنأ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب على فوز كلية الطب بجامعة المنصورة بالمركز الأول، في الاختبار المعرفي الموحد للمرحلة الثانية من المرحلة النهائية على مستوى 21 من كليات الطب بالجامعات المصرية.



وأكد "عبد الباسط" خلال لقائه مع الكلاب على أن طلاب كلية الطب أثبتوا وبجدارة أنهم قدر المسئولية وعلى مستوى كبير من التميز ولقد عملوا بجهد كبير خلال دراستهم وأهم ما يميز الطلاب انتمائهم لكلية الطب، وهذا ظهر جليا من تعليقات الطلاب ومدى حبهم لها وانتظارهم النتيجة للحصول على مركز متميز، مشيرًا أن المنظومة التعليمية فى جامعة المنصورة تقدم دائما الأفضل فى التعليم والوسائل التعليمية والتدريب التميز لكى تصقل مهارات الطلاب لكى تؤهلهم ليكونوا صناع النجاح فى المسقبل.



وأشار الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب، إلى أن هذا الفوز هو استحقاق جديد يبين تميز طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتميز العملية التعليمية والتدريبية، كما قدم الشكر لكل العاملين ولكل الجهود المخلصة التى عملت للارتقاء باسم كلية الطب وجامعة المنصورة.



يذكر أن الاختبار تم بمشاركة حوالى 3 آلاف طالب من 21 كلية طب على مستوى الجمهورية موزعة على النحو التالى "18 كلية طب حكومية، و2 كلية طب خاصة، 1 كلية طب القوات المسلحة" بجامعات القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة، وطنطا، وبنها، وجنوب الوادى، وسوهاج، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنيا، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وأسوان، والفيوم، وبورسعيد، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة.