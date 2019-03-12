لقاء مجتمعي بين قيادات الشرطة في زفتى والمواطنين

عقد قيادات الشرطة بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، لقاء مجتمعي مع القيادات الشعبية في المدينة، وعُقد اللقاء داخل قسم شرطة زفتى بحضور قيادات.



ترأس الحضور اللواء حمزة أحمد مساعد مدير الأمن، ورئيس فرقة زفتى والسنطة، والعميد خالد مرزوق، مأمور قسم شرطة زفتى، والمقدم مؤمن ابو النجا، رئيس جهاز الأمن الوطني بزفتي والسنطة، والمقدم أحمد مصلح وكيل فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة، والرائد أحمد رمزى، رئيس مباحث القسم، والعديد من القيادات الشعبية بالمدينة.



و تحدثت المنصة عن الدور المنوط به المواطن نحو الإستمرار في حفظ الأمن والأمان داخل المدينة وعن التعاون المثمر بين المواطن والشرطة وان الطرفين مكملان لبعضهم البعض.



وأكد رئيس مباحث القسم ووكيل الفرع الجنائى بزفتي، انهم متواجدين على مدار الساعة لحل جميع المشاكل والتعامل بروح القانون قبل القانون بنصوصه، مؤكدين على استعداده لاستقبال الجميع اي وقت.



ونوه الحضور بدور الشرطة في حفظ الأمن والأمان داخل الشارع المصري، وتوفير الأمن المفقود قبل 30 يونيو، وتحمل مشقة مواجهة الإرهاب والخارجي على القانون.