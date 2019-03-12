"كلوب" يؤكد ضرورة تقديم أداء استثنائيا أمام بايرن ميونيخ

أكد المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، أنه يتعين على (الريدز) بأن يكونوا "استثنائيين" من أجل التغلب على بايرن ميونيخ الألماني، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وقال "كلوب" في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الثلاثاء: لست المسئول عن الحكم على ما سيفعله البايرن، لكنهم يمرون بفترة إيجابية كما هو واضح، حيث يتصدرون البوندسليجا ويفوزون بالمباريات بأريحية مرة أخرى وكل هذه الأمور، لذلك فقد عادوا للطريق الصحيح، إذا كانوا خرجوا عنه من الأساس.



وأضاف المدرب الألماني: "نحن أقوياء بما يكفي لتقديم الأداء اللائق بهذا اللقاء وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن توقعه في موقف جيد كهذا، فما أفكر فيه هو كيفية التسبب لهم في مشاكل لم يواجهوها أمام منافسيهم من قبل هذا الموسم".



وتابع: "لكن إذا تمكنا من نقل أنفسنا إلى حالة مزاجية خاصة ولعب مباراة كرة قدم مناسبة فعندها ستكون لدينا فرصة أفضل وهذا كل ما نحتاجه"، موضحا أنه متفائل بأكبر قدر ممكن بشأن التأهل لربع النهائي.



وحذر "كلوب" من التركيز فقط على النجم روبرت ليفاندوفسكي لأن الفريق البافاري يمتلك لاعبين بجودة عالية في جميع المراكز، لافتا إلى أنه لا شك بأن المهاجم البولندي من طراز عالمي لكن لاعبيه لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع اللقاء.