الأهلي يكشف موقف "الشناوي" من مباراة شبيبة الساورة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن حالة محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم مطمئنة للغاية، ولا توجد مشكلة في وجوده بالقائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري، والمقررة يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف عبدالحفيظ -في تصريح اليوم الثلاثاء- أن هناك تحسنًا كبيرًا في حالة اللاعب، والورم تلاشى تقريبًا من قدمه، والآلام في طريقها أيضًا للتلاشي بنسبة كبيرة، "خاصة في ظل رغبته وشعوره بالمسئولية وحاجة الفريق لجهوده في هذه المباراة".



وتابع: "اللاعب ينفذ برنامجًا علاجيًا مكثفًا تحت إشراف الجهاز الطبي في الوقت الحالي" مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحديث عن مشاركة الشناوي بصفة أساسية أو احتياطية سابق لأوانه، وستكون هذه رؤية الجهاز الفني، لكن اللاعب سيكون موجودًا في القائمة، وأنه متفائل بالروح العالية لحارس الأهلي وكل اللاعبين ورغبتهم في إسعاد جماهيرهم يوم السبت المقبل وتقديم عرض طيب وتحقيق الفوز الذي يضمن للأهلي التأهل لدور الـ8 وصدارة المجموعة.