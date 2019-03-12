محمد سامي يكتب: حل لن يعجب أصحاب المخابز!

لا أحد ينكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اقتحم ملفات شائكه لم يستطع سابقيه من الرؤوساء اقتحامه على مدار 60 عام حتى الحديث عنها فيما عدا الرئيس السادات الرئيس السيسي خاض هذه التجربة الخطرة وهو يعلم جيدا أنها ستقلل من شعبيته - كما ذكر عدة مرات.



حديث الرئيس السيسي يوم الأحد الماضي خلال الندوة التثقيفه الثلاثين كان صريح وكاشفا كعادته مليء بالأرقام والمعلومات الموثقة والتي كشف فيها أن 100 مليون مصري بحاجة إلى 8.5 مليار رغيف خبز شهريا وأن هناك إجراءات تتم لتوفير رغيف الخبز للمواطن، بداية من شراء القمح سواء من المزارع أو من الخارج إلى أن يصل رغيف الخبز إلى المواطن. قطعا حديث الرئيس يدفعنا الى التفكير جديا فى ملف دعم الخبز ويطرح مجموعة من التساؤلات الهامة أبرزها هل يصل رغيف الخبز الى مستحقيه فعلا؟ ومن هو المستفيد الأكبر فى حلقة رغيف الخبز المواطن أم صاحب المخبز ؟. أما السؤالين الثالث والرابع ما هو البديل عن المنظومة الحاليه، و هل يستطيع الدكتور على مصيلحي وزير التموين الحالي تغيير المنظومة الحاليه دون حدوث ارتباك فى الشارع؟.



إذا بدأنا بالإجابة على السؤال الأخير هو أن الدكتور على مصيلحي وزير التموين أخذ على عاتقه منذ البداية إصلاح منظومة الدعم فبعد أن استطاع القضاء على البطاقات الوهمية التى تم صنعتها بالاتفاق بين عدد من بقالين التموين وأصحاب المخابز وبعض الموظفين بالمكاتب تمكن من وضع معايير عدالة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين على مرحلتين تنتهي نهاية الشهر ، فهو بلا شك قادر على إًصلاح تلك المنظومة المترهلة وإيجاد حل يصل بيه الدعم لمستحقيه والقضاء على المتربحين من تلك المنظومة.



وإذا حاولنا الاجابة على باقي الأسئلة أؤكد بما لا يدع مجال للشك أن دعم الخبز لا يصل الى مستحقيه وأن اصحاب المخابز هم المستفيد الأكبر من تلك المنظومه ونضرب مثلا للتوضيح ( عدد كبير من اصحاب المخابز يقومون بتجميع البطاقات من المواطنين ويقومون بضرب البطاقات يوميا على الماكينات الذكيه سواء قام المواطن بصرف الخبز أو لا ثم يقوم صاحب المخبز بتعويض المواطن ب15 قرش مقابل رغيف حيث أن الوزارة تعوض المواطن ب10 قروش فقط عن الرغيف ، ويستفيد صاحب المخبز بباقي دعم الرغيف من غير ما يتعب نفسه فى ( عجن وخبز وبيع) وهذا يمسي بين أصحاب المخابز بعمليات الضرب الوهمي ومتواجد في عدة محافظات في الصعيد والدلتا باعتراف الوزير شخصيا ، رغم أن هناك أصحاب مخابز شرفاء لا يقومون بذلك لكن الحسنة تخص والسئية تعم لذا فإن وزارة التموين ملزمة بالبحث عن بدائل لإعادة هيكلة دعم الخبز بما لا يمس محدودى الدخل.



كما أعتقد ان السيناريو الذي طرحه الوزير، هو حساب تكلفة الدعم الذى يتم صرفه للمواطن فى صورة خبز شهريا حيث يحصل المواطن حاليا على 5 أرغفة يوميا بسعر الرغيف 5 قروش، حيث تتحمل الوزارة 50 قرشا للمواطن عن كل رغيف وبالتالى فإن إجمالى الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين هو 90 جنيها شهريا بالإضافة الى 50 جنيه دعم السلع التموينية ويكون المواطن الحرية الكاملة فى شراء الخبز بسعره المدعم بـ5 قروش وفى حالة عدم رغبته فإنه سيكون لديه قيمة الدعم المخصص وهى 90 جنيها ليقوم بشراء سلع غذائية بهذا المبلغ وهذا يسمي فى الأقتصاد الدعم النقدى المشروط والذي يتميز عن الدعم النقدي أنه لا يتسبب فى زيادة حالة التضخم ويساهم فى الحفاظ على ثبات الأسعار. كما أن المواطن سيظل يحصل على الرغيف بـ٥ قروش .



وأؤكد أن تلك المنظومة حال تطبيقها ستساهم في تقليل الاستهلاك بنسبة 10% بما يعادل مليون طن قمح كما أن بعض المواطنين الذين لديهم نمط استهلاكي بشراء الخبز زتنشيفه وبيعه بالكيلو لن يجدي في المنظومة الجديدة. هذا فضلا عن أن كل المخابز ستشتغل على الشعرة ومن كان يبيع الدقيق ويضرب بطاقات لن يتمكن من تكرار ذلك لن الدعم أصبح في يد المواطن . أعلم ان غالبية الشعب المصري يقاومون كل أنماط التغيير حتى ةأن كان ايجابيا لكن علينا ان نساعد في الوزير فيما سيقوم به من تغيير للمنظومة.