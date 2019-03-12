البشير يؤكد حرص بلاده على تطوير التعاون العسكري مع إثيوبيا

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، حرص بلاده على تطوير التعاون العسكري مع إثيوبيا، في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم والتي تتطلب عملا مشتركا وتنسيقا في المواقف.



وأشاد البشير -خلال لقائه اليوم الثلاثاء ببيت الضيافة الرئاسي بالخرطوم، برئيس أركان الجيش الإثيوبي، سعارا موكنن، بحضور نظيره السوداني كمال عبد المعروف، على هامش انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين- بأزلية وخصوصية العلاقات بين الدولتين وتطورها مما جعلها نموذجا للتعاون الثنائي في كافة المجالات.



وأعرب البشير، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها إثيوبيا في سبيل تطبيع علاقتها مع إريتريا، وعن تعازيه لرئيس الأركان والشعب الإثيوبي في ضحايا طائرة الخطوط الإثيوبية.



وبدوره، أوضح رئيس الأركان المشتركة السوداني، في تصريح صحفي، أنه تم خلال اللقاء بحث المشكلات الاقتصادية والتحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والتهريب.



وقال إن الرئيس البشير حث الجانبين على الإسراع في نشر القوات الإثيوبية السودانية المشتركة على الحدود بين البلدين.