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رياضة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:50 م

بعد الهجوم عليه.. "ميدو" عن محمد صلاح: لا تتصيدوا الأخطاء

بعد الهجوم عليه..
ياسمين محمود
dostor.org/2550308

أثار النجم محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد تصريحاته أمس الاثنين، بأنه وصل لمكانه لم يحققها أي لاعب عربي أو أفريقي قبله، على هامش مؤتمرا صحفيا بمدينة ليفربول لإعلانه سفيرا لبنك الإسكندرية.

جاء ذلك رد اللاعب الدولي عن سؤاله عن مدى تأثره بالضغوطات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأجاب قائلًا: "الضغط كبير بالفعل، فقد وصلت لمكانة لم يصلها أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي قبلي، خاصة كذلك من الناحية التأثير في الناس، لكني لا أتأثر "بالسوشيال ميديا" ولا أهتم كثيرًا ولا أتابع أيضًا ما يُقال ويُكتب عني".

وحرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للوحدة، على توجيه رساله لبعض مهاجمين نجم ليفربول، من خلال صفحته الرسمية علي موقع "تويتر".

وقال "ميدو": "أرجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح فليس عيبا أن يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وأفريقي على مر التاريخ، بل ربما تكون هذه النقطة هي مصدر قوته.. صلاح لن يتكرر كثيرا استمتعوا به وافخروا أنه مصري وحتى وإن أخطاء من وجهة نظركم حاولوا مساعدته لأنه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد!!".

وأضاف: "أومال يا جماعة لو كان إبراهيموفيتش مصري، وكل الكلام اللي بيقولوا ده كنا هنعمل ايه؟؟ في بعض الأوقات الصعبة اللاعب الذكي بيستغل الإعلام لزرع الثقه في نفسه مرة أخرى".

وواصل: "هذا ليس عيبا.. صلاح سيعود بقوة لأفضل مستوى له بفضل قوة شخصيته وبفضل دعمكم له.. لا تتوقفوا عن دعمه لمجرد كلمة!".

ومن ناحية أخرى، يستعد الدولي محمد صلاح لموقعة "أليانز أرينا" أمام بايرن ميونيخ الألماني غدا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الثلاثاء، إن "الدوري الإنجليزي صعب للغاية وتتبقى به مباريات صعبة مثلما الحال بالنسبة لمانشستر سيتي، وكل ما يمكن فعله هو تحقيق الانتصارات على أمل تعثرهم حتى نتمكن من الفوز باللقب".

ويركز "صلاح" حاليا على تحقيق نتيجة إيجابية مع ليفربول أمام البايرن غدا، بعد التعادل السلبي في مواجهة الذهاب لدور الـ16 من المسابقة الأوروبية الأكبر للأندية على الإطلاق والتي كانت في ملعب "أنفيلد".

بعد الهجوم عليه.. "ميدو" عن محمد صلاح: لا تتصيدوا الأخطاء
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