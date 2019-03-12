فلسطين تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات الاحتلال لتقسيم "الأقصى"

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى تحرك عربي إسلامي دولي عاجل، لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي المبيتة لتقسيم المسجد الأقصى.



وأدانت الخارجية الفلسطينية -في بيان اليوم الثلاثاء- الاعتداء الوحشي الذي تمارسه سلطات الاحتلال وشرطتها وأجهزتها المختلفة ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين الرجال والنساء، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا في استهداف المسجد الأقصى وباحاته، وحلقة من حلقات المخططات الإسرائيلية المبيتة الهادفة لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.



وحيت صمود أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، ودعت المواطنين المقدسين ورموزهم إلى المزيد من الرباط.



وأكدت أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال يستدعي النفير العام على كافة الأصعدة لحماية المسجد الأقصى المبارك ولإفشال المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة عليه وتقسيمه، محذرة من مخاطر وتداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي.



وأشارت الخارجية إلى أنها تواصل وبالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي.