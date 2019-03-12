أبو الغيط يلتقي وزيرة الخارجية النرويجية

بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية النرويجية أينه سواريدي القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العربي النرويجي.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي: إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، وسبل إعادة التسوية السلمية العادلة الى مسارها الصحيح على أساس حل الدولتين.



وأوضح أن الأمين العام ثمن دعم الحكومة النرويجية للعملية السياسية التي تفضي الى حل الدولتين، ورئاسة النرويج للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين.



وأشار الى أن الأمين العام اطلع الوزيرة سواريدي على الممارسات الانفرادية للحكومة الإسرائيلية، والضغوطات التي تمارسها الإدارة الأميركية ما يستلزم حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولحل الدولتين.



ودعا الطرفان الى تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والنرويج في مختلف المجالات، والبدء بالخطوات التنفيذية اللازمة لذلك.