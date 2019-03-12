وكيل تعليم الغربية يتفقد إدارة سمنود

تفقد اليوم الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددًا من مدارس إدارة سمنود التعليمية داخل أحد المجمعات التعليمية، والتي تضم أربعة مدارس ابتدائية هي: السلام الابتدائية، وباحثة البادية ب، والقاضي حسين الابتدائية، وجمال الدين ب، وخلال الزيارة اطمأن على سير الدراسة داخل الفصول الدراسية، وشدد على نظافة المدارس.



وفي اجتماعه بمديري وقيادات المدارس الأربعة، وجه "عايد" بالعمل الجاد في متابعة الفصول بكل دقة، وملاحظة المستوى التعليمي للتلاميذ داخل المدارس، وشدد على النظافة داخل الفناء والحمامات والطرقات والفصول، خاصة بعد فترات الفسحة، كما شدد أيضًا على الإشراف في الفناء والأدوار والحمامات.



وأثناء الزيارة تلاحظ وجود تلميذة ليست مقيدة بالمدرسة، وتبين أنها نجلة أحد العاملات بالمجمع، ومنقطعة عن الحضور بمدرستها لظروف اجتماعية، وعلى الفور كلف سيادته مدير إدارة سمنود بحل المشكلة وعودة التلميذة إلى مدرستها وتذليل كافة المشكلات لضمان استمرارها بالدراسة.



وقد التقى وكيل الوزارة بالتلميذة صاحبة مشكلة "سائق التوكتوك" واطمأن عليها وطمأن أولياء الأمور، وشدد على اتباع وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، ونبه بعدم دخول أي شخص إلى المجمع إلا بعد تقديم إثبات الشخصية، وما يفيد سبب الزيارة.



واختتم "وكيل الوزارة" متابعته بلقاء عددًا من أولياء الأمور خارج أسوار المجمع للرد على استفساراتهم وبحث مشكلاتهم، ووجه مدير الإدارة بضرورة متابعة المجمع وإتمام إغلاق البوابات بعد دخول التلاميذ صباحا للمدارس.



يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي اللواء مهندس محافظ الغربية لمتابعة المدارس والاطمئنان على سير العملية التعليمية.