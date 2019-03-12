القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
محافظات
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:46 م

وكيل تعليم الغربية يتفقد إدارة سمنود

وكيل تعليم الغربية
الغربية _حسام فوزي جبر وعبدالمنعم فودة
dostor.org/2550305

تفقد اليوم الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددًا من مدارس إدارة سمنود التعليمية داخل أحد المجمعات التعليمية، والتي تضم أربعة مدارس ابتدائية هي: السلام الابتدائية، وباحثة البادية ب، والقاضي حسين الابتدائية، وجمال الدين ب، وخلال الزيارة اطمأن على سير الدراسة داخل الفصول الدراسية، وشدد على نظافة المدارس.

وفي اجتماعه بمديري وقيادات المدارس الأربعة، وجه "عايد" بالعمل الجاد في متابعة الفصول بكل دقة، وملاحظة المستوى التعليمي للتلاميذ داخل المدارس، وشدد على النظافة داخل الفناء والحمامات والطرقات والفصول، خاصة بعد فترات الفسحة، كما شدد أيضًا على الإشراف في الفناء والأدوار والحمامات.

وأثناء الزيارة تلاحظ وجود تلميذة ليست مقيدة بالمدرسة، وتبين أنها نجلة أحد العاملات بالمجمع، ومنقطعة عن الحضور بمدرستها لظروف اجتماعية، وعلى الفور كلف سيادته مدير إدارة سمنود بحل المشكلة وعودة التلميذة إلى مدرستها وتذليل كافة المشكلات لضمان استمرارها بالدراسة.

وقد التقى وكيل الوزارة بالتلميذة صاحبة مشكلة "سائق التوكتوك" واطمأن عليها وطمأن أولياء الأمور، وشدد على اتباع وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، ونبه بعدم دخول أي شخص إلى المجمع إلا بعد تقديم إثبات الشخصية، وما يفيد سبب الزيارة.

واختتم "وكيل الوزارة" متابعته بلقاء عددًا من أولياء الأمور خارج أسوار المجمع للرد على استفساراتهم وبحث مشكلاتهم، ووجه مدير الإدارة بضرورة متابعة المجمع وإتمام إغلاق البوابات بعد دخول التلاميذ صباحا للمدارس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي اللواء مهندس محافظ الغربية لمتابعة المدارس والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وكيل تعليم الغربية يتفقد إدارة سمنود
وكيل تعليم الغربية يتفقد إدارة سمنود
اقرأ أيضًا
منذ 11 شهر

«مصر للتنمية» تدعو السيسي لحضور احتفالية عيد العمال

منذ سنة

محافظ الغربية: مصر تُقَدِّم تضحيات دفاعًا عن الأمة العربية

منذ سنة

حبس عاطل اعتدى جنسيًا على فتاة مريضة نفسيًا بطنطا

منذ سنة و نصف

بالصور.. أمطار غزيرة وطقس سيئ يضرب شوارع الغربية

الآن

وزير النقل يعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات "السكك الحديدية"

"مدبولي" يتابع مع وزير الشباب تجهيز استادات البطولة الأفريقية

مدبولى يتابع خطط التعاون ودعم المشروعات التنموية مع الدول الإفريقية

وفاة الكاتب الصحفي "نبيل زكي" القيادي بحزب التجمع

ads
الأكثر قراءة

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الطب

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

"كلوب" يؤكد ضرورة تقديم أداء استثنائيا أمام بايرن ميونيخ

الأهلي يكشف موقف "الشناوي" من مباراة شبيبة الساورة

بعد الهجوم عليه.. "ميدو" عن محمد صلاح: لا تتصيدوا الأخطاء

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الطب

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

الأهلى يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك

ads
كشكول

عمر: تدريب المعلمين على المناهج الجديدة مستمر

جامعة القاهرة تحتفل بمئوية ثورة 1919.. غداً

"الرؤية المستقبلية لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً" ندوة بخدمة اجتماعية حلوان

"تعليم البحيرة" تنهى استعدادتها لإجراء أول امتحان إلكترونى

"ترقيات اللجان العلمية" تثير حفيظة أعضاء التدريس.. وأكاديميين: نريد معايير واضحة

الأمصار

بسبب إغلاق الأقصى.. الفلسطينييون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط والناظر "صور"

بالضرب والتنكيل.. الاحتلال يخلي الأقصى بالقوة ويغلق أبوابه "فيديو"

السفير الأمريكي يشارك في مؤتمر بروكسل "لدعم مستقبل سوريا"

السفارة الأمريكية تنشر بيان الدول الخمس الأعضاء في اليمن

أبو الغيط يبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع وزيرة خارجية النرويج

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎