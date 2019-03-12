زيدان يطلب 5 لاعبين من بينهم نجمي ليفربول ومانشستر يونايتد
زيدان يطلب 5 لاعبين من بينهم نجمي ليفربول ومانشستر يونايتد
زيدان يطلب 5 لاعبين من بينهم نجمي ليفربول ومانشستر يونايتد
وقع حي وسط بقيادة بهية عبد الفتاح رئيس الحي، بروتوكول تعاون مع شعبة الصناعات اليدوية والتراثية، برئاسة محمد فوزي، لتعليم ونشر الحرف اليدوية، وتعليم الصناعات الصغيرة، وتنظيم المعارض، من قبل شعبة ...
تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، في جولة مفاجئة، مستشفى السرو المركزي، للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء المدينة، والتأكد من تواجد أطباء النوبتجية، ...
شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الحادية عشرة والذي أقيم بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات الشقيقة، تحت ...