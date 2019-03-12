تفاصيل حبس مسئول "بوتاجاسكو" لاستيلائه على غاز مدعم بمليون جنيه

قررت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، حبس المدير المسئول عن مستودع الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" بمحافظة كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة ضبطه من قبل فرع الرقابة الإدارية بالمحافظة، بإدراج كميات من أسطوانات الغاز المنزلي بالمحاسبات الشهرية تزيد عن الكميات الموردة فعليا للمراكز على مستوى المحافظة ولاستيلاء على تلك الكميات والتصرف فيها لحسابه بالسوق السوداء.



وتبين من فحص الرقابة الإدارية، أن إجمالي قيمة الدعم المستحق عن تلك الكميات نحو مبلغ مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة القضية، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وكان محافظ كفر الشيخ، قد قدم الشكر للواء هشام فكري؛ رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة، على جهودهم المخلصة والغير مسبوقة في مواجهة الفساد المالي والإداري، ضبط جرائم الكسب غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

