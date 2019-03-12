حماس تدعو إلى الزحف للأقصى وكسر قرارات الاحتلال بإغلاق أبوابه

دعت حركة حماس الفلسطينية، المواطنين في القدس والضفة الغربية المحتلين، إلى الزحف نحو المسجد الأقصى، وكسر قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق جميع أبوابه، وفرض إرادة المقدسيين بحقهم الكامل بالدخول والخروج من المسجد وقتما شاؤوا.



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى، وكذلك أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، كما فرض حصارا عليها.



وقال عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على المصلين بالضرب المبرح، وأغلق كافة أبواب المسجد، مؤكدًا أن الوضع الميداني سيئ للغاية، خاصةً أنه تم الاعتداء على مشايخ الأقصى والنساء والأطفال والشباب من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية".



وتابع: "ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، جاء بطريقة مفتعلة، لتحقيق أهدافهم في المسجد، حيث إن هناك قوات متواجدة على أبواب الأقصى، وتوجهت إلى المسجد القبلي، وأخرجت كل من يتواجد به".