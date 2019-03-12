كاشيما يهدر نقطتين ودايجو يواصل انطلاقته بدورى أبطال آسيا

أهدر كاشيما أنتلرز الياباني، نقطتين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه شاندونج ليونينج الصيني 2 ،2 اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.



ورفع كاشيما أنتلرز، الذي حقق الفوز في المباراة الأولى على جوهور الماليزي 2 1، رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مقابل نقطتين لشاندونج ليونينج في المركز الثاني.



وواصل دايجو الكوري الجنوبي انطلاقته في البطولة، محققا انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة السادسة وتغلب على جوانهو إيفرجراند 3 1، وشهدت المباراة الأخرى بالمجموعة فوز سانفريس هيروشيما الياباني على ملبورن فيكتوري الأسترالي 2 1.



وتصدر دايجو المجموعة برصيد ست نقاط، يليه جوانزهو إيفرجراند وسانفريس برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما يتذيل ملبورت فيكتوري المجموعة بدون رصيد.



وسجل الأهداف الثلاثة لدايجو، إدجار برونو دا سيلفا (الأول والثاني) وداي-وون كيم في الدقائق 24 و43 و81 بينما سجل الهدف الوحيد لجوانزهو، أندرسون تاليسكا في الدقيقة 53.

