بدء رصف عدد من الطرق بمركز ومدينة فوه بكفر الشيخ

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فى رصف عدد من الطرق بمركز ومدينة فوه، حيث تم رصف طريق المقابر بقرية سنديون بدايةً من ترعة القضابة وحتى السكة الحديد، وكذلك رصف طريق ترعة القضابة بدايةً من تكملة الريف القديم وحتى مدرسة الإمام الشافعى بقرية سنديون.



ويتم رصف الطرق، عقب الانتهاء من التجريف، والتمهيد، وإنشاء صفايات جديدة لصرف مياه الأمطار، ورفع بيارات الصرف الصحى، وإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى، والتأكد من سلامة البنية التحتية كـ"خطوط مياه الشرب، والصرف الصحى، والتليفونات، والغاز الطبيعى".



ومن جانبه، شدد المحاسب عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، على ضرورة مراعاة مقاييس الجودة والاشتراطات الهندسية المطلوبة، وتكثيف العمل لضمان الانتهاء من أعمال الرصف، طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

