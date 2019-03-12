مبعوث الرئيس الروسي يصل الخرطوم الجمعة حاملًا رسالة للبشير

من المقرر أن يصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الجمعة المقبل، مبعوث الرئيس الروسي لأفريقيا والشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية، ورئيس الجانب الروسي في لجنة التشاور السياسي المشتركة مع السودان - في زيارة ينقل خلالها رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوداني عمر البشير.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الرسالة تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بينهما حول كافة القضايا.



وأكد المتحدث أن المبعوث الروسي سيلتقي وزير الخارجية السوداني المكلف، الدرديري محمد أحمد، مشيرا إلى ترحيب (الخرطوم) بالزيارة، التي وصفها ب" المهمة " لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.