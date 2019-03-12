النويهي فى زيارة لـ"الدستور": أسعى لتحسين منظومة علاج الصحفيين

أجرى عصر اليوم الثلاثاء، هيثم النويهي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، زيارة إلى مؤسسة "الدستور"، التقى خلالها بعدد من الزملاء الصحفيين بالمؤسسة، للحديث عن برنامجه الانتخابي.



وأكد "النويهي" أن برنامجه الانتخابي يسعى إلى تحسين وإعادة هيكلة منظومة العلاج للصحفيين وأسرهم بما يكفل لهم حياة كريمة، والتعاقد مع مستشفيات تليق بالصحفيين، بالإضافة إلى إنشاء صيدلية متكاملة داخل مقر النقابة.



وشدد "النويهي" على ضرورة مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بكثافة فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة والمقرر عقدها الجمعة المقبلة، لافتًا إلى أن حضور الصحفيين فى هذا اليوم وتواجدهم أمر ضروري لاختيار الكوادر القادرة على تقديم خدمات لهم.