يونكر وماي يتوصلان إلى تفاهم بشأن شبكة الأمان

توصل الأوروبيون والبريطانيون إلى تفاهم حول إيضاحات وضمانات ملزمة قانونية، يتم الحاقها باتفاق بريكست، المفترض أن يتم التصويت عليه مساء اليوم من قبل مجلس العموم البريطاني.



جاء هذا الإعلان على لسان كل من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ورئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، خلال تصريحات صحفية أدليا بها بعد لقاء لهما في ستراسبورغ ليلة أمس.



وأشار يونكر الى أن الضمانات والايضاحات تأتي لتكمل اتفاق الانسحاب دون أن تعيد التفاوض بشأنه، "لن يكون أمام البريطانيين فرصة ثالثة، فنحن لن نقدم تفسيرات إضافية إذا ما فشل التصويت في البرلمان"، حسب كلامه.