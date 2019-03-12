بالأسماء.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيرا جديدا لدى مصر، وهم: الأمين دودو عبد الله، سفيرا لتشاد، ورامون ساتروستيجي، سفيرا لإسبانيا، وسولبيشيو كونفيادو، سفيرا للفلبين، وجلين أندرو مايلز، سفيرا لأستراليا، وتانيا آجيار فرنانديس - سفيرة لكوبا، وتشان ثانة كونج، سفيرا لفيتنام، وكون بون راتاناك، سفيرا لكمبوديا، وجريج ديفيد لويس، سفيرا لنيوزيلاندا، وكارين ليفون كريكوريان، سفيرا لأرمينيا، وجان فوليك، سفيرا لتشيكيا، وويلمر أومار فيرنانديس، سفيرا لفنزويلا، وبابلو أرياران أومادا، سفيرا لتشيلي، وآنا ميلينا دى جابيريا سفيرة لكولومبيا، ودينا مفتي سيد، سفيرا لإثيوبيا، وأحمد نايف رشيد الدليمي، سفيرا للعراق.



ورحب الرئيس السيسي بالسفراء الجُدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في كافة المجالات.