ندوة عن مكافحة الفساد لموظفي الوادي الجديد

نظمت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان "مكافحة الفساد"، بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز الخارجة.



أكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، أن الندوة بإشراف وحضور الرائد أحمد حمزة عضو هيئة الرقابة الإدارية، وشارك فيها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة من خلال حضور مقررة الفرع نادية عزمي، وعضوات المجلس بالمحافظة، في في إطار الاحتفال بمئوية المرأة المصرية ومبادرة " أصل الحكاية".



أضاف الطماوي، أن الندوة تضمنت توعية الحاضرين بأشكال الفساد وصوره ومخاطره علي مسيرة التنمية وخططها والمجتمع بأكمله.