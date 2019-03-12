بعد توفير التأمين الصحي كشف سرطان الثدي لغير المشتركات.. سيدات: "هيقضي على المرض"

أعلنت الهيئة العامة لتأمين الصحي، التابعة لوزارة الصحة، عن وجود كشف لسرطان الثدي لغير المشتركات بالتأمين، بعد أن كان مقتصرا على المنتفعات بالتأمين فقط، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها هيئة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشمل مستشفيات مدينة نصر للتأمين الصحي، وجمال عبد الناصر، وصيدناوي في مرحلتها الأولى.



الفحص والكشوفات يجريها التأمين مجانًا للمؤمن عليهن، بينما الغير مشتركات فيتم الكشف عليهن مقابل 50 جنيهًا، بينما كشف الماموجرام بـ300 جنيهًا، وتعد تلك الأسعار رمزية مقارنة مع الكشوفات الخارجية.



رصدت "الدستور" تأثير هذا الإعلان على المواطنات الغير مشتركات بالتأمين الصحي، وإقبالهم على حملة الكشف المبكر على سرطان الثدي، وقالت تهاني عبد الحافظ، 65 سنة، والتي تعافت من المرض منذ ما يقرب من عامين، إن توافر كشف شبه مجاني عن سرطان الثدي سوف يساعد الكثير من السيدات الغير قادرات على السعي للكشف والاطمئنان على صحتهم.



وتابعت، أن مرض سرطان الثدي أصبح منتشرا بشكل مخيف بين السيدات، مما يجعلهن يخشين من المشاركة في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي خوفًا من أن تكن مصابات، مشيرة إلى أنها سوف تشارك في المبادرة للاطمئان على عدم عودة المرض لها مرة أخرى.



وشجعت فكرة وجود كشف بأسعار رمزية تابعة للتأمين الصحي، سعاد محمد، أن تبادر لعمل الفحوصات والكشوفات اللازمة للاطمئنان على صحتها والكشف عن سرطان الثدي، لافتة إلى أن تلك الفحوصات تتكلف الكثير من الأموال التي لا يقدر عليها البعض، كما أن 50 جنيها تعد مبلغا رمزيًا مقابل عمل تلك الكشوفات.



وأوضحت زينب محمد، إحدى مريضات سرطان الثدي، والتي تجاوزت الـ 70 من عمرها، أنها تعالج من تلك المرض منذ ما يقرب من 5 سنوات حتى الآن، ولكن وجود التأمين الصحي ساعدها في عمل الكشوفات والعمليات اللازمة، مُشيرة إلى أن وجود كشف مجاني لغير المشتركات بالتأمين خطوة جيدة للقضاء على مرض سرطان الثدي للسيدات.