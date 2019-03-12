مانشستر يونايتد يفاجأ سولسكاير بهذا الخبر

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد يحمل أنباء سعيدة لمدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.





ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سولسكاير حقق طفرة في أداء مانشستر يونايتد، بعد أن تولى قيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو خلال شهر ديسمبر/كانون أول الماضي.





وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشياطين الحمر تنوي إعلان سولسكاير مدربًا دائمًا لليونايتد في فترة التوقف الدولي قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري.





وأكدت أن المدرب النرويجي نجح في مهمته، بعد أن بات على بعد نقطتين فقط من دخول المربع الذهبي في البريميرليج، بالإضافة للتأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وأوضحت أن مانشستر يونايتد سيدفع 9 ملايين إسترليني لنادي مولده، لتحويل سولسكاير من مدرب مؤقت إلى دائم.