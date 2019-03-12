أبو الغيط يتناول أخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع وزيرة خارجية النرويج

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بمقر الامانة العامة السيدة "أينه سواريدي "وزيرة خارجية النرويج التي تزور القاهرة حاليًا حيث تناولا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العربي-النرويجي.



وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مستجدات الاوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى الامين العام عرض وجهة نظره إزاء الوضع الحالي الذي تمر به القضية الفلسطينية وسبل استعادة فرص التوصل الى تسوية عادلة ودائمة لها على اساس حل الدولتين. وأوضح أن الأمين العام أثني في هذا الاطار على التزام الحكومة النرويجية بدعم حل الدولتين والعملية السياسية التي تؤدي اليه والشعب الفلسطيني ورئاستها للجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للفلسطينيين.



وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط، حرص على اطلاع الوزيرة النرويجية على المشهد بشكل متكامل واهمية الثبات في دعم اسس التسوية للقضية الفلسطينية في مواجهة التصرفات الانفرادية للحكومة الاسرائيلية والضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وهو ما يستلزم الاستمرار في حشد المواقف الدولية المؤيدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولحل الدولتين.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق أيضًا الى نتائج القمة العربية الاوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ يومي 24و25 فبراير الماضي، اذ اتفقت الوزيرة النرويجية مع الأمين العام على ان القمة اتسمت بالاهمية للجانبين العربي والاوروبي واعطت دفعة استراتيجية في التعاون العربي الأوروبي.



وأضاف عفيفي أن الأمين العام والوزيرة النرويجية أكدا على أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والنرويج في مختلف المجالات، واتفقا على أن تشهد الفترة المقبلة التواصل بين الجانبين من أجل الاتفاق على الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك.