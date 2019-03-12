أديتيا روي كابور: اعتدت على الفشل

تحدث الممثل الهندي أديتيا روي كابور، الذي أكمل 10 أعوام في سينما بوليوود عن حياته المهنية، وكيف ينظر إلى النجاح والفشل بها.



وقال اديتا روي كابور، بعد غياب عامين عن السينما إثر فشل أخر أفلامه عاد اديتيا روي بقوة من خلال فيلم كالانك، وسادك 2، وفيلم اخر لم يتم الكسف عن عنوانه حتي الان.



ويخطط ممثل بوليوود للالتفاف لفترة طويلة بدلًا من الاستراحة بينهما، وفي الوقت نفسه، يكمل أيضًا عقدًا في صناعة السينما هذا العام.



وقد أعرب كابور عن سعادته بالعمل في السينما، مشيرًا إلى أنه قضي الكثير من الأعوام في الفشل ولابد من تحقيق النجاح خلال هذه الفترة.