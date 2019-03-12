إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أصيب 13 مواطنًا بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص في مصرف مائي بطريق محلة موسى – سخا بمدينة كفر الشيخ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.



وكانت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة بمصرف مائي بطريق محلة موسى، فهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث لإنقاذ المصابين.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام المستشفى، حيث تراوحت الإصابات ما بين كسور وسحجات والحالة الطبية للمصابين مستقرة.