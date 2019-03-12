القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
حوادث
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:23 م

تأجيل محاكمة 15 متهمًا بالتعدي على ضباط في البدرشين لـ10 يونيو

تأجيل محاكمة 15 متهمًا
عادل عبد العال
dostor.org/2550188

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 15 متهمًا باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، لجلسة 10 يونيو المقبل؛ لسماع شهود الإثبات وعرض المتهم الأول على الطب الشرعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمن "غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ يومين

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ أقل من شهر

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

الآن

بعد واقعة الغنايم.. "الدستور" يرصد كتب التطرف بقصر ثقافة المنيا (صور)

"فك كَرب".. شهادات غارمين أنقذتهم المؤسسات الخيرية من ظلمات السجون

بالإنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفى

الأرصاد: غدًا طقس غير مستقر.. والقاهرة 20 درجة

ads
الأكثر قراءة

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ارتفاع أسعار الأرز غير المقشور مايو المقبل

بعد واقعة الغنايم.. "الدستور" يرصد كتب التطرف بقصر ثقافة المنيا (صور)

ألبومات الصور

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

محافظ الوادى الجديد يشارك فى حفل خليفة الدولى لنخيل التمر

"عزيز" يصطحب سفير "كازاخستان" فى زيارة لمتحف سوهاج القومى

رياضة

لاعبو انتر ميلان يُجمعون على معاقبة «خائن الفريق»

مانشستر يونايتد يفاجأ سولسكاير بهذا الخبر

المغربي خالد بوطيب ينتظم من جديد في تدريبات الزمالك

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ارتفاع أسعار الأرز غير المقشور مايو المقبل

بعد واقعة الغنايم.. "الدستور" يرصد كتب التطرف بقصر ثقافة المنيا (صور)

ads
كشكول

"الصحة" تكشف حقيقة تسمم تلاميذ مدرسة ابتدائية بالمنيا

"التعليم" تبحث مواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة

بالصور.. "الوقاية من مسببات الأمراض المعدية" ندوة بحقوق المنوفية

بالصور.. انطلاق فعاليات "الملتقي الأول للتدريب الصيدلي" بحلوان

تعاون بين جامعتى "الإسكندرية" و"شيردن" الكندية

الأمصار

أبو الغيط يبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع وزيرة خارجية النرويج

فر دون أن يدفع.. فندق يطارد نجل نتنياهو بعد إقامته ٣ أشهر

في أول زيارة له بعد توليه المنصب.. نائب البشير يتوجه إلى القاهرة

هند صبري تفقد 7 من أسرتها في حادث الطائرة الإثيوبية

تجديد المظاهرات في الجزائر بعد "تمديد بوتفليقة لحكمه"

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

خبيرة لغة الجسد: ميجان وكيت تريدان نبذ الخلافات أمام العامة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎