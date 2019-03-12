وزير الإعلام الباكستاني: نواجه مشاكل اقتصادية ومالية بسبب السياسات الماضية

أعلن وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين اليوم الثلاثاء، أن حكومة حزب الإنصاف الحالية تواجه مشاكل اقتصادية ومالية تسببت فيها السياسات الخاطئة للحكومات الماضية.



وقال حسين - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن القروض الضخمة التي حصلت عليها الحكومات السابقة دمرت اقتصاد البلاد، مؤكدا أن الحكومة الحالية تسعى لجلب الإصلاحات في مختلف المجالات، وإحياء الاقتصاد الوطني واستقراره.



وفي معرض رده على سؤال، قال المسئول الباكستاني إن الحكومة عازمة على محاسبة العناصر الفاسدة واستعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة الوطنية، مشددًا على أن الحكومة لن تساوم على عملية المساءلة.