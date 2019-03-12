زيدان يدخل معركة جديدة ضد باريس سان جيرمان خارج أبطال أوروبا

أثارت عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد، التكهنات في فرنسا، من أن يسعى المدرب لضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، إلى صفوف الميرنجي.





وكان المهاجم الفرنسي قد أكد قبل يومين في تصريحات تلفزيونية أنه "بكل تأكيد" سيستمر الموسم المقبل في الـ(بي اس جي).





ولكن حينها لم يكن مثله الأعلى قد عاد لتدريب الريال، وبالتالي فتحت عودة "زيزو" إلى الميرنجي الباب أمام التكهنات في الصحافة الفرنسية بشأن إمكانية سعي الملكي لضم اللاعب.





وقال صحيفة (ليكيب) إن مبابي والبلجيكي ايدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي الانجليزي سيكونان هدفا للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأشارت إلى أن زيدان عاد بضمانات من رئيس النادي فلورنتنيو بيريز، إنه سيترك له المجال تماما لاختيار أفضل العناصر للفريق، وأنه وقع الاختيار على مبابي "لتعويض الفراغ الذي خلفه رحيل كريستيانو رونالدو".





واعتبرت صحيفة (لو باريزيان) أن عودة زيدان لا تحمل أنباء جيدة وتثير قلق باريس سان جيرمان، وأشارت إلى أن الملكي قد ينصب شباكه لضم نيمار بدلا من مبابي.





وذكرت أن المهاجم البرازيلي يعد "حلما قديما لفلورنتينو بيريز"، وأن الشائعات التي تربط انتقاله بمدريد "لم تتوقف قط".