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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:10 م

الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43"

الفريق محمد فريد
dostor.org/2550163

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "بدر 43" الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني، باستخدام مقلدات الرماية "المايلز" والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

وفي نهاية المشروع، نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني، موجهًا التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

وأشاد الفريق محمد فريد، بمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي.

وطالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، العناصر المشتركة بالمشروع بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، والاستعداد الدائم لبذل الجهد والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43"
الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43"
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