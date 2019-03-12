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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:10 م

إيران: نسعى لحل النزاعات داخل أذربيجان

إيران: نسعى لحل النزاعات
منار أحمد
dostor.org/2550161

زعم محسن باكايين، السفير الإيراني السابق في أذربيجان، لوكالة الأنباء الإيرانية إسنا، أن إيران مهتمة بحل النزاعات في البلدان المجاورة لها، بما في ذلك أذربيجان، مع الحفاظ على وحدة أراضيها.

وأكد باكايين، أن إيران مستعدة للمضي قدمًا بحسن نية والعمل على حل النزاع بما يخدم مصلحة البلدين.

وأضاف باكايين أن أذربيجان هي أحد جيران إيران المهمين وأن طهران وباكو يتخذان نهجًا استراتيجيًا في علاقاتهما الثنائية.

وقال "الزيارات المتبادلة، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الأذربايجاني إلمار محمدياروف إلى طهران، تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين".

وفي إشارة إلى الأهمية التي يوليها البلدان للعلاقات الاقتصادية، أشار السفير السابق أيضًا إلى بدء تشغيل خط سكة حديد رشت قزوين وبدء بناء سكة حديد رشت أستارا.

وفي حديثه عن قضية التعريفة الجمركية التي تكمن في محور التعاون التجاري الأذربيجاني الإيراني، قال باكايين إنه سيتم اتخاذ قرار نهائي في اجتماع اللجنة الأذربيجانية الإيرانية المشتركة حول إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية لتسهيل نقل البضائع.

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