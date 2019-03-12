عبدالعال عن "زايد": تعمل جاهدة نحو القضاء على قوائم الانتظار

دافع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن جهودها في القضاء على قوائم الانتظار بمختلف الأمراض التي يعاني منها المواطنين.



جاء ذلك في الجلسة العامة، للبرلمان، اليوم الثلاثاء، ردًا على البيان العاجل للنائب سيد أحمد عيسى، بشأن اتهامات لوزيرة الصحة الخاصة برفض طلبات علاج نفقة الدولة التي تسلم بشكل يدوي.



وأكد عبد العال أن هذه الطلبات تتم بشكل إلكتروني حتى تكون بشفافية ومدروسة بشكل جيد، مؤكدا أن جهود وزيرة الصحة في القضاء على قوائم الانتظار واضحة ولا يجوز أن نوجه لها مثل هذه الاتهامات، قائلا:" الوزيرة تعمل جاهدة نحو القضاء على قوائم الانتظار".