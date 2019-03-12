رئيس وزراء التشيك: سنواصل زيادة الإنفاق الدفاعي

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس اليوم الثلاثاء: إن بلاده ستواصل زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث تعمل على الوصول إلى نسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.



وأضاف بابيس - في مؤتمر عقد بمناسبة الذكرى العشرين لانضمام التشيك لحلف شمال الأطلسي "الناتو" -: "الجزء الرئيسي من عمل الناتو يتم في الدول الأعضاء، عبر بناء قدراتها الدفاعية حتى نتمكن من الدفاع عن أي عضو في تحالفنا في حال تعرضه للهجوم".



وتابع بابيس - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - " لهذا السبب تعهدت جمهوريتنا بالوصول إلى نسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي في الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2024"، مشيرًا إلى أن الإنفاق الدفاعي ينمو كل عام منذ عام 2015 وسيواصل نموه.



يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو اعتمدت هدف الإنفاق بنسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي في قمة 2014 في ويلز، وقد حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء الناتو على تحمل المزيد من أعباء حفظ السلام في أوروبا وشمال الأطلسي.