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فن
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:06 م

حسام داغر يجمع ما بين الكوميديا والانتقام في رمضان المقبل

حسام داغر
حسام داغر
حسين الجندي
dostor.org/2550154

يشارك الفنان حسام داغر، في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان ومسلسل "البرنسيسه بيسه" لمي عز الدين، ويقدم في كل عمل منهم شخصية وطابعا مختلفا عن الآخر، حيث يظهر بمسلسل "زلزال" بالشخصية الانتقامية، وبـ"البرنسسية بيسة" بالشخصية الكوميدية.

وقال "داغر" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل ويدعى "ربيع"، وهو شاب نشأ منذ الصغر بفقدان والده وتولت رعايته والدته وهي بمثابة ضيفة شرف في العمل، بين سيكون شقيق والدته هو الفنان ماجد المصري ويدور بينهم مفارقات انتقام واستعادة ما أخذ منه ومحاولة استرجاعه بعده طرق.

وأوضح أنه يقدم في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، شخصية "مدرس" ويمر بمواقف كوميدية مع الأطفال في مدرسة مي عز الدين، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

"زلزال" يقوم ببطولته محمد رمضان، ماجد المصري، نسرين أمين، حلا شيحا، هنادي مهني، سلوى عثمان، مصطفي منصور وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه "سينرچي" للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.

"البرنسيسة بيسة" يقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين، بوسي، محمد أنور، حجاج عبد العظيم، سامي مغاوري، أمير المصري، إيمان السيد، مي حسن وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار مصطفى عمر وفاروق هشام، ومن إخراج أكرم فريد.

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