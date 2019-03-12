تفاصيل مفاوضات ليون مع كريم بنزيما

أكد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، أن النادي دخل في مفاوضات الموسم الماضي مع كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات هداف الملكي.





وقال أولاس، خلال تصريحاته أبرزتها صحيفة "موندو تيبورتيفو": "لقد تحدثنا مع بنزيما العام الماضي، لأنه فكر في الأمر، لكننا لم نصل لاتفاق مالي جيد".





واختتم رئيس النادي الفرنسي تصريحاته: "بالطبع سيكون من الرائع جدًا أن يعود بنزيما، إلى منزله مرة أخرى".





ودافع كريم بنزيما عن ألوان فريق ليون، قبل انضمامه إلى صفوف ريال مدريد قبل 10 سنوات، فيصفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.



