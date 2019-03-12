تدريبات تأهيلية لبدلاء الزمالك قبل مواجهة نصر حسين داي "الجزائري"

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران بملعب النادي، حيث قاموا بالركض حول الملعب، وأعقب ذلك تدريبات استشفاء بجمانيزيوم النادي.



وجاء تخصيص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسري جروس المدير الفني، هذه الفقرات للاعبين للتغلب على حالة الإرهاق بسبب ضغط المباريات، وكذلك حصول اللاعبين على أكبر قدر من الاستشفاء خلال الفترة المقبلة.



وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة بدنية وتأهيلية خاصة للاعبي الفريق البدلاء، الذين لم يشاركوا في لقاء "جورماهيا " تحت إشراف جروس، وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني.



وشارك مع البدلاء والذين لم يشاركوا أمام جورماهيا، طارق حامد لاعب الوسط وذلك علي الرغم من مشاركته أساسيا في اللقاء، حيث فضل جروس تواجده خاصة أنه حصل علي راحة قبل لقاء بترو أتليتكو في أنجولا بالجولة الرابعة بسبب إيقافه في تلك المباراة.



وعقب الفقرة البدنية والتأهيلية قام اللاعبون بأداء تدريبات بالكرة من لمسة واحدة في مربع صغير.



وانتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، بعد عودته من المغرب.



ومن ناحية أخرى، سمح الجهاز الفني للفريق، الخماسي: محمد إبراهيم ومحمد عنتر وأحمد مدبولي ومحمد عبدالسلام وعمر صلاح، لاعبو الفريق، بالمشاركة مع فريق الشباب بالنادي "مواليد 97" أمام الأهلي في بطولة الجمهورية والمقرر لها اليوم.