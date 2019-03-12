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الثقافة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:00 م

مناقشة مشاكل الشباب من خلال العرض المسرحى "الهوامش"

مناقشة مشاكل الشباب
جمال عاشور
dostor.org/2550139

قدمت فرقة سمالوط، بروفات العرض المسرحى "الهوامش" على مسرح مدرسة الإعدادية بنين، ويفتتح عروضه من 17 إلى 21 مارس الجارى، والنص تأليف شريف صلاح الدين.

العرض ديكور محمد النبوى، إخراج عماد عيد، موسيقى وليد الحفناوى، وتمثيل مجدى السيد، ياسمين زين الدين، محمد كامل، نادرة رمضان، محمد سلامة، محمود أحمد، أيمن فايز، فولى سيد، خالد مؤمن، خالد جلال، أحمد عماد، محمد صدقى، رحمة أشرف، أحمد رمضان، حمادة خالد، والأطفال أحمد على، ومحمد زين الدين.

وتدور أحداث العرض حول حالة الفقد لدى الشباب الذى يفتقد كل شيء بسهوله ثم يعود للبحث عنها فيكتشف أن أحلامه تلاشت تحت سيطرة هذا المجهول، الذى يفرض سطوته وسيطرته.

ويتناول النص مشكلات الشباب وعلاقته بمجتمع غير مؤهل تماما، للتكيف والتعامل مع رغبات وعقلية هؤلاء الشباب فى تحقيق ذواتهم، والتى سريعا تهرب إلى الفوضى، والإدمان، وأحيانا فقد العقل.

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