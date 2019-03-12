سعفان: الربط الإلكتروني مع الكويت يدخل حيز التنفيذ "قريبا"

صرح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بأن منظومة الربط الإليكتروني بين الوزارة، ووزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية، سيتم تفعيلها قريبا، عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حاليا.



وأضاف الوزير - في تصريح له في الكويت اليوم الثلاثاء - على هامش مشاركته في اجتماعات الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات - أنه سيبحث مع المسؤولين بوزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية، تطورات تطبيق منظومة الربط الإليكتروني بين الوزارتين، خاصة بعد تفعيل المرحلة التجريبية؛ وذلك لإزالة أية معوقات، استعدادا لدخول المنظومة حيز التنفيذ.



وأشاد بالتعاون الكبير والمثمر بين الوزارتين، لما فيه مصلحة البلدين، مؤكدا أن منظومة الربط الإلكتروني، ستضمن العمالة الفنية المطلوبة، وتحد من العمالة "الهامشية"، لصالح استقدام عمالة مصرية يحتاجها سوق العمل الكويتي.



وكان وزير القوى العاملة قد شهد في وقت سابق اليوم، افتتاح أعمال المجلس التنفيذي الثاني للدورة (2017- 2022) من مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، الذي تستضيفه الكويت ويستمر ثلاثة أيام.