العفو الدولية وواشنطن تدين حكم سجن الإيرانية نسرين سوتوده

أدانت منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية قرار المحاكم الإيرانية القاضي بالسجن لمدة طويلة على حكم محامية لحقوق الانسان نسرين سوتوده.



وجاء في بيان أصدرته منظمة العفو إن الحكم الصادر بحق المحامية الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة نسرين سوتوده بالسجن 38 عامًا و148 جلدة في قضية جديدة ضدها يعد ظلمًا شنيعًا".



وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن الحكم القاسي يشير إلى المزيد من القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان في إيران الذين طالبوا الحكومة بالتدخل.