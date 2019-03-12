الأهلي يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جهود عدد من لاعبيه المصابين قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري، المقررة السبت المقبل في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.



وانتظم حسام عاشور وصلاح محسن في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم الثلاثاء، بعد أن تعافى الأول من شد في منشأ العضلة الأمامية تعرض لها في المباراة أمام حرس الحدود بالدوري المصري الممتاز، كما تعافى "صلاح" من آلام العضلة الضامة التي اشتكى منها قبل سفر الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.



كذلك شارك محمد نجيب مدافع الفريق للمرة الأولى في التدريبات الجماعية، بعد فترة من الغياب بسبب خضوعه للتأهيل بعد إجراء عملية في غضروف الركبة.