عبدالرحيم: "عمومية الصحفيين" ستناقش حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

أكد جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من المقرر أن تناقش خلال اجتماعها المقبل المحدد له يوم الجمعة 15 مارس الحالي مشروع قرار بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.



وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن مشروع القرار المقترح ينص على التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر.



كما تطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.