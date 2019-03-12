مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالسويس

دهست سيارة نقل، اليوم الثلاثاء، سيارة ملاكي بطريق الأدبية بالسويس، مما تسبب في مصرع شخص.



فيما لقى عامل بمصنع السكر داخل ميناء العين السخنة مصرعه بعد قيام أحد الأوناش بصدمه.



كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بمصرع شخص في حادث دهس سيارة نقل لأخرى ملاكي بطريق الأدبية.



كما لقى "محمد حسين" 40 عامًا، عامل بمصنع السكر، مصرعه بعد قيام أحد الأوناش بالمصنع بصدمه خلال وردية العمل بالمصنع.



ونقلت جثتي المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وقررت النيابة العامة تسليم المتوفين لذويهم وصرحت بالدفن.