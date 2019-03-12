صحيفة: ريال مدريد يخصص 300 مليون يورو لزيدان لتدعيم صفوف الفريق

ذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسبانى قررت تخصيص 300 مليون يورو للمدرب الفرنسى زين الدين زيدان؛ من أجل إعادة ترميم الفريق الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالليجا.



وتسعى إدارة ريال مدريد أيضًا إلى كسب أموال من خلال بيع نجمى الفريق الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أنه على رأس الصفقات المحتمل ضمها لدعم فريق زيدان يأتى ثنائي البريميرليج كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، والبلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي.



ولا يمانع ريال مدريد في التضحية بنجمه جاريث بيل، فضلًا عن مبلغ مالي، من أجل إقناع إدارة توتنهام بالتخلي عن إيريكسن، حسبما أورد سابقًا موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي.



وأكدت إندبندنت أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابى ونيمار دا سيلفا أيضًا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إقناعه بالعودة إلى قيادة الفريق الملكي.