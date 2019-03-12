عودة زيدان ومواجهة أتلتيكو مع اليوفى الأبرز في الصحف الإسبانية

تصدرت عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد بعد 9 أشهر من قراره بالرحيل عن القيادة الفنية للفريق، ومواجهة فريق أتلتيكو مدريد مع يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء.



وذكرت صحيفة (ماركا) في عنوانها الرئيسي "عودة البطل.. زيدان يعود للريال ويقول سنقوم بتغيير الأمور".



وعن مواجهة الاتلتى مع اليوفى ذكرت "اتلتيكو يقاوم أجل الصعود".



وقالت صحيفة (أس) فى عنوانها الرئيسي "زيدان يعود بسلطات كاملة". ونقلت الصحيفة عن زيزو قوله "لم يكن بوسعى أن أقول لا للعودة".



وعن مواجهة تورينو قالت "أوقفوا كريستيانو"، وأضافت "اتلتى فى تورينو رافعا الشعار التالي للمدرب سيميونى: سننفذ ثلاثة أشهر من الاستعدادات على أرض الملعب".



وعن مواجهة برشلونة وليون قالت "البارسا واثق من تخطى ليون لدور الثمانية".



وعلقت صحيفة (موندو ديبورتيفو) على عودة زيدان بكلمة واحدة "العودة".. وأضافت "زين الدين زيدان يعود لريال مدريد بعد 284 يوما ويوقع عقدا حتى 2022، ويعترف بأنه يواجه تحديا كبيرا".



وأوضحت في عنوان آخر "اتلتيكو مدريد مستعد لمعركة العودة في تورينو أمام اليوفى".