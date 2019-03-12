الجارديان: تنامي عدد الشركات البريطانية التي تقلص وظائفها مع اقتراب "بريكست"

سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الثلاثاء، الضوء على تنامي عددد الشركات البريطانية التي تعد لتقليص عدد الوظائف أو وتعليق خطط التوظيف لديها، وذلك بالتزامن مع تزايد حالة الغموض التي تكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، فيما يعد أحدث إشارة إلى الضغوط التي هذه العملية على الاقتصاد البريطاني.



وقالت مؤسسة "آي إتش إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية إن انتعاش فرص العمل طويلة الأمد لدى بريطانيا منذ اندلاع الأزمة المالية بدأ يتلاشى تدريجيًا مع اقتراب موعد الخروج المقرر.



وأضافت أن نية توظيف أرباب العمل لموظفين في المملكة المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ السنوات الـ 6 الأخيرة في فبراير الماضي.



وخلص استطلاع رأي منفصل شمل أكثر من ألفي شركة - أجرته شركة "مان باور" المتخصصة في توظيف القوى البشرية - إلى أن أعدادا متزايدة من الشركات تستعد لخفض عدد الوظائف في جميع أنحاء بريطانيا.



وكانت نتائج استطلاع رأي أجرى في وقت سابق الأسبوع الماضي، قد أظهرت أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر التعثر أو الانكماش مع اقتراب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما تعلن شركات في قطاع الخدمات، المهيمن على الاقتصاد، تقليص الوظائف لديها للمرة الأولى منذ ستة أعوام وتراجع الطلبيات.