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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:54 م

"الطرق الصوفية" تنظم حملات توعية وطنية وندوات ضد التطرف

الطرق الصوفية تنظم
عمرو رشدى
dostor.org/2550001

بدأ المجلس الصوفى الأعلى فى مصر، خلال الأيام الماضية، فى وضع خطة تهدف لمحاربة الأفكار الشاذة والمتطرفة التى تنتشر بين الحين والآخر بين الشباب المصرى، الأمر الذى جعل المؤسسة الصوفية، بقيادة الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس المجلس الصوفى الأعلى زعيم الأغلبية فى البرلمان المصرى، تتخذ خطوات جادة لتحصين شباب الطرق الصوفية من آفة التشدد والتطرف والتشيع أيضا، عبر تنظيم دورات تثقيفية لشباب الصوفية، طلبة الجامعات والمعاهد المصرية، تهدف لحمايتهم من الأفكار الشاذة التى تحاول جماعة الإخوان الإرهابية ترويجها فى الشارع المصرى.

وقال الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الطرق الصوفية، تعكف حاليا، على عمل دورات دينية وتثقيفية، تضم مختلف شباب الطرق الصوفية، يقوم عليها أساتذة في علم السياسة والاجتماع والاقتصاد، بهدف توعيتهم بالقضايا الوطنية التي تحيط بمصر في الفترة الحالية من قوى الشر والتطرف الذين يستغلون نشر الشائعات ويعملون على شحن البسطاء بالمغالطات لاستغلالهم في إثارة الفوضى التي يسعون من خلالها لوقف عجلة التنمية المصرية.

وتابع "أبو هاشم"، فى تصريحات صحفية، أن الطرق الصوفية، تسعى للقضاء على الأفكار الشاذة والمتطرفة فى الشارع المصرى، من خلال دعاتها وعلمائها المنتشرين بكافة أنحاء المحروسة والذين يسعون ليل نهار لتقديم خطاب دينى وسطى يتلائهم مع الوضع الراهن.

وفى السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الصوفى الأعلى عن توجيهات جديدة أصدرها شيخ مشايخ الصوفية الدكتور عبدالهادى القصبى، تهدف إلى الإعلاء من قيم التصوف الإسلامى الصحيح، عبر التأكيد لشيوخ الطرق الصوفية على الدور الكبير الذى يلعبه التصوف الإسلامى فى نشر قيم المحبة والسلام والمؤخاة بين الجميع، الأمر الذى ترتب عليه عمل جلسات دينية تهدف لنشر قيم التصوف الإسلامى الصحيح بين مريدى الطرق الصوفية، خاصة بعد الاتهامات التى وجهتها التيارات السلفية مؤخرا لبعض الطرق بالخروج عن المنهج السنى الصحيح.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد لقمة، وكيل وكلاء الصوفية فى مصر، إن المشيخة العامة للطرق الصوفية، تلعب دورا إيجابيا ومحوريا داخل مصر وخارجها، وللأسف الإعلام المصرى لا يتابع الأنشطة التى تقوم بها الطرق الصوفية، بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى عدم معرفة الناس بالنشاط الخارجى الذى يقوم به المجلس الصوفى الأعلى والطرق الصوفية خاص فى القارة الأفريقية، فخلال الفترة الماضية، تم عقد عشرات البروتوكولات مع زوايا صوفية كبيرة فى عدد من الدول الأفريقية، خاصة "المغرب والسودان والجزائر ونيجيريا والسنغال"، وهذا كله يهدف إلى ربط الدول الأفريقية، بمصر، التى ترأست مؤخرا الاتحاد الأفريقى، الأمر الذى جعل المؤسسة الصوفية، تفطن جيدا للدور الذى يمكن أن تلعبه المؤسسة الصوفية، من خلال علاقاتها فى القارة السمراء، حيث تعتبر هى المؤسسة الأم لكافة الزوايا الصوفية حول العالم.

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